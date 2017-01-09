В Кубке Беларуси по мини-футболу определились участники полуфиналов

Новости Беларуси. В кубке Беларуси по мини-футболу прошли ответные матчи одной четвертой, по итогам которых стали известны полуфиналисты турнира. «Борисов-900» после домашней ничьей с «Динамо-БНТУ», в Минске добился успеха. «Дорожник» в двух матчах разошелся миром с ВРЗ и идет дальше за счет гола в гостях. «Лидсельмаш» проиграл «Столице» в первой игре, но взял реванш дома. И только «Витэн» в обоих матчах обыграл «Охрану-Динамо».

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет во вторник, сообщили в программе «СТВ-Спорт».