«Пришёл на первую тренировку. Ходил, ходил - упал»: юные хоккеисты о любви к спорту

Новости Беларуси. Чтобы вырастить дерево, нужно посадить семя в плодородную почву. Чтобы получить хороший результат в спорте высоких достижений, нужно вовремя рассмотреть талант, а, возможно, и среди тех, кто сегодня болеет на трибунах еще со своими родителями. И здесь очень важна цепочка из интересов государства, школы и семьи, в котором не должно быть слабых звеньев. С чего начинается большой спорт, рассказали в программе «Неделя».

Он – не просто болельщик на Рождественском турнире, он – страстный поклонник хоккея. Пусть Борису – только 6, и участие в таких чемпионатах, и первые победы – еще впереди, мальчик уже представляет, как настанет день и он выйдет на лёд за своей наградой.

А вот Максим забивает шайбы уже 5 лет.

Он – чемпион почти с пелёнок.

С утра у мальчика – тренировка, днём – школа, а после неё – уроки. И так – шесть дней в неделю. Его мастерству и увлечённости можно только позавидовать.

Максим Тимохин, юный хоккеист:

Я пришел на первую тренировку. Вот так ходил, ходил, - упал. Когда кончилась тренировка, все выходят, говорят: «Не, не хочу». А я такой: «Да! Хочу!»

Между делом, есть где шайбу погонять и в райцентрах страны. Новая ледовая арена в Шклове – своего рода фундамент побед. Уже настоящих. Здесь занимаются хоккеем 70 ребят. Набор провели всего за месяц. Очевидно, любителей ледовых поединков в малых городах предостаточно.

Александр Ананьев, тренер-преподаватель Шкловской детско-юношеской спортивной школы:

Эти ребята что-то должны показать, в любом варианте. Ну, кто-то будет на «Золотой шайбе играть», кто-то, может, на более высоком уровне, кто-то просто приобретёт здоровье.

В 13 лет Влад Кондратов – лучший бомбардир и надежда шкловского хоккея.

Он на «отлично» ведет шайбу и метко, точно в цель, забивает в ворота.

Владислав Кондратов, воспитанник Шкловской детско-юношеской спортивной школы:

Моя мечта в хоккее играть за «Динамо-Минск» и сборную Беларуси. И хочу участвовать в чемпионате Беларуси.

Тем не менее, спартанские условия в хоккее выдерживают далеко не все. Здесь трудятся до седьмого пота. Пример мужества и стойкости – Артём. В свои 19 он уже начинающий тренер. За плечами – юниорская сборная Беларуси и игра в Высшей Лиге. Он уверен «на все сто»: хоккей – это только мужской вид спорта.

Артем Савин, помощник главного тренера хоккейного клуба «Юность-Минск»:

Я даже так скажу: я против женского хоккея, абсолютно.

Это чисто мужской вид спорта. Он – жёсткий, травматичный. А девушки должны заниматься художественной гимнастикой.

Сложнее всего в ледяных схватках приходится вратарям. Их форма весит несколько десятков килограммов. Потому готовиться к выходу помогают товарищи.

Никита Кулешов, воспитанник Шкловской детско-юношеской спортивной школы:

Мне, чтобы собраться самому на тренировку и, чтобы мне помогли занимает от 5 до до 10 минут.

Впрочем, заниматься хоккеем необязательно именно профессионально. По всей стране ежегодно заливают любительские площадки. И пока погода бесстрашно наращивает минус, игровые баталии разворачиваются на массовых катках.

Виктория Ходосок:

Эта площадка словно магнит притягивает как матёрых любителей зимних забав, так и новичков. А теперь эксперимент – мастер-класс от профессионалов хоккея.

И только после нескольких дублей, победа, как ни странно, на моей стороне. А мы возвращаемся к нашему первому герою – Борису.

Борис Ючкович:

У меня есть клюшка, шайба и настоящая шайба.

Это – долгожданный подарок мальчику на Новый Год от Деда Мороза. Теперь квартира семьи Ючковичей сродни хоккейному полю. Есть у Бориса и настоящая шайба – с XII Рождественского турнира, есть ещё и настольный хоккей. Это как раз впору, когда на улице леденящая стужа.