Рождественский турнир: Кубок – у белорусов, 100 очков по системе «гол+пас» у Президента

Новости Беларуси. С аномального мороза на горячий минский лед. Главный трофей Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента – у белорусов. Яркой победой завершилась игра команды главы нашего государства со сборной Финляндии 7 января вечером в финальном матче этого неофициального чемпионата мира, как наш турнир уже окрестили за его 13-летнюю историю. Кстати, именно на минском льду в этом году выступила уникальная команда – сборная Балкан, куда вошли представители 8 государств балканского полуострова, куда на неделе тоже пришли арктические морозы. А вот ледовая дружина из жарких Объединенных Арабских Эмиратов – уже не новичок турнира – в этом году показала отличный хоккей, обойдя даже Россию.

Спортивный, уже традиционный старт белорусского Нового года, предварили 20 минут перфоманса на льду из нескольких сотен участников. От юных хоккеистов до именитых артистов на коньках.

Неспроста Рождественский турнир называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей.

Не каждое мировое первенство может похвастаться такой церемонией открытия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге. Спорт – это лучшая форма народной дипломатии.

8 команд – от Финляндии до Объединенных Арабских Эмиратов. И 4 дня, чтобы определить сильнейшего.

13-ый Рождественский ещё и самый масштабный по географии.

Дебютант - сборная Балкан – это игроки из 8 государств.

От Болгарии до Хорватии. Вот и выходит что команд – 8, а стран – 15. Необычная балканская сборная – белорусская инициатива. Рождественский турнир как праздник спортивной дружбы, дипломатии и обмена опытом - объединяет.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь:

Вы знаете, мы будем подавать опять заявку на проведение чемпионата мира в Минске, а это как раз те люди, которые будут принимать решение. И это здорово. Что у них есть возможность посмотреть, чтобы мы рассказали. И они все в восторге.

Балканская сборная увезет не только яркие эмоции, но и белорусский опыт организации хоккейных праздников.

Харис Мухич, президент Болгарской федерации хоккея на льду:

Я очень впечатлён. Это экономически выигрышный ход, так мудро использовать пространство, что на одной арене можно заниматься тремя разными видами спорта. Грандиозное сооружение.

В этом году команда Германии прилетела первой. На турнире уже в 10-ый раз.

В составе снова любимец минской публики – хоккейный динозавр – 84-летний Эдуард Бшайд.

На лед готов стать всегда. Хоть на арене, хоть в минском дворике.

Эдуард Бшайд, нападающий команды Германии:

Здесь теплая атмосфера. Собираются хорошие команды. Никогда не прекращал занятий спортом: зимой хоккей, летом легкая атлетика. И похвально, что в Беларуси много молодежи занимается хоккеем.

Для иностранных хоккеистов Беларусь не только источник ярких эмоций. Но и сувениров. Опытные захватили сумки побольше.

Роберт Шеффер, персонал команды Германии:

Два года назад я купил в Минске меховую шапку для сына, он уже вырос и сейчас я ищу новую

А «старина Эдди», как его ласково называют в своей команде, научит коронному приему.

В Молодечненской школе-интернате №2 для детей с нарушениями зрения балканские хоккеисты пели и танцевали.

Марк Сарац, игрок хоккейной команды Финляндии:

Очень здорово! Я наслаждался песнями и хороводами с маленькими детьми. Очень масштабно и весело.

Маленькая Света и огромный нападающий из команды Эмиратов Тимоти мастерят рождественские подарки.

Тимоти Торент, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы рисуем петуха. Этот цвет, я так понял, больше других нравится Свете. А, вообще, очень здорово сегодня оказаться здесь и смастерить игрушку вместе.

А Даша с нападающим белорусской команды Сергеем Стасем рассуждали о главном.

Сергей Стась, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

Надеюсь, какие-то чудеса произойдут в этом году – может, у кого-то появится зрение, кто-то почувствует себя лучше. Хотели как-то помочь ребятам.

Дарья Мартинович:

Счастье – это, когда человек счастливый. И у него всё хорошо в жизни.

У «Чижовка-Арены» перед матчами днём гремели народные гуляния.

Хороший повод просто весело провести время. Рождественский турнир запоминается своими поединками. Уже в первый день подарил полсотни заброшенных шайб.

Раньше они из Беларуси увозили домой на жаркую родину только национальные сувениры и технические уловки игры в хоккей.

На этот раз выступление сборной Объединенных Арабских Эмиратов стало большим сюрпризом турнира.

Три победы. Даже над игроками из стран горнолыжных курортов. И «бронза» – третье место на Рождественском.

Проиграли жители Эмиратов только команде Президента. Кстати, если взглянуть на всю историю 13-ти соревнований, Александр Лукашенко в этом турнире набрал юбилейные сто очков по системе «гол + пас».

Финал Рождественского оказался интригующим.

Как и ровно год назад, в нём скрестили клюшки ровно те же самые ледовые дружины. Хоккейная команда Президента Беларуси и сборная Финляндии. Скандинавские игроки дошли до финала в надежде на реванш за прошлогодний проигрыш.

Евгений Горин, СТВ:

Громче всего за белорусскую сборную болела трибуна, полностью одетая в цвета белорусского флага. Их не только было видно, но и слышно по всей «Чижовка-Арене».

Финал Рождественского турнира для хоккеистов Суоми оказался полным дежавю. Итоговый счет – 7:3 – принес очередное золото команде Президента Беларуси.

Наша команда стала десятикратной победительницей соревнований.

Взяв в руки главный трофей – Кубок Турнира – белорусские хоккеисты, как и после любого матча, бросали зрителям на трибуны мягкие игрушки. К этой традиции присоединились и финны.