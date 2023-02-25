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В Кемерове прошло открытие игр «Дети Азии». Кто стал флагоносцем от Беларуси?

25 февраля 2023 20:01
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В Кемерове состоялась церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Кемерове прошло открытие игр «Дети Азии». Кто стал флагоносцем от Беларуси?-1

Красочное торжество прошло в ледовом дворце «Кузбасс». Флагоносцем сборной Беларуси стала победительница первенства страны по конькобежному спорту Полина Сивец, которая также является и капитаном. Всего в составе нашей команды 68 юных атлетов до 16 лет в 8 видах спорта: хоккей, сноуборд, прыжки с трамплина, лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, конькобежный и горнолыжный спорт.  

В Кемерове прошло открытие игр «Дети Азии». Кто стал флагоносцем от Беларуси?-4

Всего на турнире «Дети Азии» будет разыграно 57 комплектов наград в 10 видах спорта. Уже завтра, 26 февраля, первыми из наших ребят в борьбу за награды вступят хоккеисты и фигуристы.  

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# Спортивные соревнования # Полина Сивец # Фотофакт

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