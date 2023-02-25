В Кемерове прошло открытие игр «Дети Азии». Кто стал флагоносцем от Беларуси?

Красочное торжество прошло в ледовом дворце «Кузбасс». Флагоносцем сборной Беларуси стала победительница первенства страны по конькобежному спорту Полина Сивец, которая также является и капитаном. Всего в составе нашей команды 68 юных атлетов до 16 лет в 8 видах спорта: хоккей, сноуборд, прыжки с трамплина, лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, конькобежный и горнолыжный спорт.