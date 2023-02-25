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Белорус Смольский завоевал серебро на суперпреследовании ЧР по биатлону

25 февраля 2023 19:57
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Новости Беларуси. Антон Смольский продолжает коллекционировать медали чемпионата России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 февраля белорус стал серебряным призером в суперпреследовании.  

Белорус Смольский завоевал серебро на суперпреследовании ЧР по биатлону-1

Смольский Антон, Республика Беларусь!  

Белорус Смольский завоевал серебро на суперпреследовании ЧР по биатлону-4

Квалификацию Антон выиграл с отрывом в 8 секунд, поэтому в финале он имел небольшое преимущество. Однако вновь подвела первая «лежка», на которой наш спортсмен не закрыл две мишени. Но выручил последний огневой рубеж. Благодаря чистой стрельбе Смольский смог отправиться на заключительный круг дистанции в числе лидеров.  

Белорус Смольский завоевал серебро на суперпреследовании ЧР по биатлону-7

Серебряный призер Пекина до самой финишной черты боролся за золото, однако совсем крохи уступил россиянину Александру Поварницыну. Для нашего биатлониста это уже вторая медаль на турнире. Напомним, в четверг, 23 февраля, он взял бронзу в индивидуальной гонке.  

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# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

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