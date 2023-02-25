Белорус Смольский завоевал серебро на суперпреследовании ЧР по биатлону

Новости Беларуси. Антон Смольский продолжает коллекционировать медали чемпионата России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 февраля белорус стал серебряным призером в суперпреследовании.

Смольский Антон, Республика Беларусь!

Квалификацию Антон выиграл с отрывом в 8 секунд, поэтому в финале он имел небольшое преимущество. Однако вновь подвела первая «лежка», на которой наш спортсмен не закрыл две мишени. Но выручил последний огневой рубеж. Благодаря чистой стрельбе Смольский смог отправиться на заключительный круг дистанции в числе лидеров.