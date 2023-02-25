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ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»

25 февраля 2023 19:54
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Новости Беларуси. «Шахтер» – обладатель Суперкубка Беларуси 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок за первый трофей нового футбольного сезона прошел в Минске. По традиции в схватке за титул сошлись чемпион и обладатель Кубка страны. В этом году это «Шахтер» и «Гомель» соответственно.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-1

Стоит сказать, что борьба 25 февраля велась не только между коллективами, но и с погодой. Снегопад добавил остроты противостоянию. Тем не менее команды состязались самоотверженно. Счет в матче был открыт на 34-й минуте.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-4

Гомельскую дружину огорчил Элош Плакка. «Рыси» потеряли мяч, когда неудачно выходили со своей половины поля, а нападающий «горняков» грамотно поставил корпус и нанес точный удар. И это взятие ворот стало единственным в поединке.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-7

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:  
Первая игра, финал – победа. Понятно, много положительных эмоций. Победа для истории. И всегда титулы есть титулы. Но, конечно, хотелось бы, если рассуждать о футболе, больше содержания, обдуманных действий. Но, понятно, объяснение этому всему, нашим порой сумбурным действиям и ошибкам… Психология – большое дело, понятно. Чуть, может быть, погода какие-то коррективы внесла. Тем не менее «ноль» сзади, впереди забили, воспользовались ошибкой соперника, хорошо накрыл Никита Плакка, исполнил очень здорово, поэтому впечатления только положительные. Начинаем год с титула – это всегда хорошо.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-10

Для «Шахтера» это второй Суперкубок в истории, первый они выиграли в 2021 году. Всего же «горняки» сыграли в шестом матче за данный трофей. Старт сезона получился зрелищным и ярким.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-13

А уже в следующий уикенд состоятся четвертьфинальные встречи розыгрыша Кубка Беларуси. Матчи стартового тура 33 национального чемпионата намечены на 17-19 марта.  

ФК «Шахтер» выиграл Суперкубок. Алексей Бага: «Впечатления только положительные. Начинаем год с титула»-16

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# Футбол Беларуси # Элош Плакка # Алексей Бага # Фотофакт

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