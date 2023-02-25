ХК «Шахтёр» второй раз в истории стал обладателем Кубка Федерации

Это стало возможно благодаря одержанной 25 февраля домашней виктории над «Брестом» со счетом 5:3. Таким образом, «горняки» стали обладателями Кубка Федерации во второй раз в истории.

Впервые они были лучшими в 2015 году. В тот же год они завоевали еще и Кубок Президента. Интересный факт: за последние 10 сезонов победитель регулярки 7 раз брал чемпионский титул в плей-офф.