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ХК «Шахтёр» второй раз в истории стал обладателем Кубка Федерации

25 февраля 2023 19:56
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал победителем регулярного хоккейного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ХК «Шахтёр» второй раз в истории стал обладателем Кубка Федерации-1

Это стало возможно благодаря одержанной 25 февраля домашней виктории над «Брестом» со счетом 5:3. Таким образом, «горняки» стали обладателями Кубка Федерации во второй раз в истории.  

ХК «Шахтёр» второй раз в истории стал обладателем Кубка Федерации-4

Впервые они были лучшими в 2015 году. В тот же год они завоевали еще и Кубок Президента. Интересный факт: за последние 10 сезонов победитель регулярки 7 раз брал чемпионский титул в плей-офф.  

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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