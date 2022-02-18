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В каких видах программы выступят белорусы в предпоследний день Олимпиады?

18 февраля 2022 09:13
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На Олимпийских играх в Пекине 18 февраля предпоследний день соревнований. Наши медальные надежды связаны в первую очередь с биатлоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В расписании две гонки с массовым стартом.

В каких видах программы выступят белорусы в предпоследний день Олимпиады?-1

В эти минуты соревнуются женщины. Благодаря высокому мировому рейтингу в 30-ку лучших спортсменок планеты попали две наши стреляющие лыжницы. Это Анна Сола и Динара Алимбекова. Девушкам предстоит преодолеть 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Отметим, после третьей стрельбы Сола 9-я, а Алимбекова 14-я.

В каких видах программы выступят белорусы в предпоследний день Олимпиады?-4

В полдень начнется мужской масс-старт. На старт выйдет Антон Смольский. Напомним, у него в активе уже есть серебро индивидуалки. Белорус солидно выглядит в Пекине, а потому при точной стрельбе он вполне может рассчитывать еще на одну медаль.

Третий вид программы, где участвуют сегодня белорусы, это конькобежный спорт. Игнат Головатюк попытается составить конкуренцию остальным на дистанции 1 000 метров.

В каких видах программы выступят белорусы в предпоследний день Олимпиады?-7

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# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Игнат Головатюк # Антон Смольский # Фотофакт

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