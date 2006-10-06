Три золотые медали чемпионата мира по тяжелой атлетике у нашего атлета!

Андрей Рыбаков завоевал три золотые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго.

Главный тренер белорусской сборной Александр Гончаров рассказал о перипетиях борьбы атлетов весовой категории до 85 кг, в которой выступал его подопечный. По словам специалиста, Андрей вышел на помост в первом упражнении - рывке - среди последних, когда почти все его соперники уже закончили соревнования. В первой же попытке белорусу покорилась штанга весом в 180 кг. Такой вес никто из его оппонентов взять на смог. А когда "в кармане" уже была малая золотая медаль, он решил штурмовать свой же мировой рекорд - 186 кг в рывке. Он добавил к этому показателю еще один килограмм, но, к сожалению, на этот раз штанга ему не покорилась. Хотя во втором подходе спортсмен был близок к цели.

Соревнования в толчке Андрей Рыбаков начал с веса в 200 кг и в первой же попытке легко поднял снаряд над головой. Затем он так же уверенно справился со штангой, которая весила 203 кг. И снова безоговорочная победа. А его сумма в двоеборье составила 383 кг, что почти на 10 кг выше показателей основных соперников из России и Армении.

Белорусского спортсмена поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В телеграмме, направленной члену национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике Андрею Рыбакову, говорится: <Твои успешные выступления в нынешнем году продолжают славные традиции белорусской тяжелой атлетики. Самоотдача, нацеленность на результат и воля к победе - вот что отличает настоящего спортсмена".