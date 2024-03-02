В Академии управления проходит международный турнир по волейболу

Укрепить здоровый дух и дипломатические отношения. В спортивном комплексе Академии управления при Президенте Беларуси проходит международный турнир по волейболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников представители управленческой кузницы кадров, посольства России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Команды борются за главный приз – переходящий кубок Академии управления. За время проведения турнира он побывал в посольствах различных государств. Участники отмечают, состязание помогает не только проверить свои спортивные возможности, но и укрепить дружественные связи между дипмиссиями.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это действительно яркий пример так называемой народной дипломатии. Когда у нас на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь мы традиционно проводим такой замечательный международный турнир по волейболу. Это самый яркий пример, когда мы можем пообщаться, поиграть вместе, посоревноваться и установить какие-то неформальные контакты, еще раз сблизится.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Участвовать в этих спортивных состязаниях, но в то же время сблизиться с коллегами, друзьями. Больше общаться. Я считаю, что это очень своевременно. В первую очередь, находясь в Беларуси уже достаточно долгий период времени, чувствую себя здесь очень комфортно.