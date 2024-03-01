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29 хоккеистов минского «Динамо» отправились в Москву на первые матчи плей-офф Кубка Гагарина

01 марта 2024 20:03
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Хоккеисты минского «Динамо» отправились на первые выездные матчи плей-офф Кубка Гагарина против одноклубников из Москвы. В расширенном ростере 29 игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

29 хоккеистов минского «Динамо» отправились в Москву на первые матчи плей-офф Кубка Гагарина-1

В Минске по медицинским показаниям остались Александр Суворов, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов и Иван Секерин. Некоторые хоккеисты были отправлены в фарм-клубы. Степан Звягин, Мирослав Михалев и Егор Клавдиев усилят «Динамо-Олимпик». А Олег Пожиган будет помогать «Шахтеру».

Напомним, первая встреча в рамках плей-офф состоится уже завтра, 2 марта.

# Хоккей

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