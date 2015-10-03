В Гродно проходят соревнования по горно-пешему туризму

Новости Беларуси. Забраться на горную вершину, пройти по отвесным склонам и спустится в ущелье по канатной дороге. В Гродно спортсмены из Беларуси, России и Украины соревнуются в технике горно-пешего туризма. Экстремальные трассы проложили в старинном парке города. Хватило ли спортсменам экстрима? — знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо высоких гор – верхушки деревьев, а вместо ущелий – долина реки Городничанки. Сотни спортсменов из Беларуси, России и Украины приехали за своей порцией экстрима в Гродно.

Сергей Коледа, заместитель председателя Белорусского республиканского туристско-спортивного союза:

Они должны вертикально подняться по вертикальному склону, в данном случае это дерево. Потом спуститься вниз по перилам с перестёжкой, посередине есть препятствие.

А ещё взобраться на косогор, пробежать дистанцию по пересечённой местности и всё это на время. Замешкался на одном этапе – и о победе можно забыть! Соперников разделяют буквально доли секунды.

Юрий Карнелович, СТВ:

Человеку не подготовленному может показаться, что эти соревнования что-то лёгкое и воздушное. На самом деле это тяжёлый труд, нужна хорошая физическая подготовка. Ведь только снаряжение со всеми карабинами и верёвками весит больше 10 килограммов.

Фаворит белорусской команды – спортсмен из Витебской области Дмитрий Раздробенко. Парень покорил уже не одну вершину и не понаслышке знает, что горы ошибок не прощают.

Дмитрий Раздробенко, спортсмен команды Витебской области:

Мы с нашей командой, с нашими ребятами были и на Центральном Кавказе, на приполярном Урале, совершали восхождение на Горном Алтае (на вершину Восточная Белуха.)

А вот представителям горной России на гродненской равнине пришлось попотеть. Для них сложная трасса оказалась настоящим сюрпризом.

Сергей Князев, представитель команды России:

Соревнования в Беларуси и России отличаются тем, что в Беларуси действует международный регламент. Они больше привязаны к безопасности.

Организация не совсем традиционных для Беларуси соревнований впечатлила всех без исключения. По-другому и быть не могло, отмечают украинские участники, ведь республика всегда славилась особым отношением к спорту.

Леонид Толстихин, вице-президент Федерации спортивного туризма Украины:

Сегодня мне приятно находиться здесь, честно скажу. Когда наши улицы на Украине очень часто превращаются в банковско-аптечные, извините, в этом как бы такая есть подоплёка, то когда я проезжаю по улицам Беларуси и вижу в основном спортивные сооружения, я радуюсь за Беларусь.

Международные соревнования Гродно будет принимать несколько дней. За это время спортсмены поборются за победу как в личных, так и в командных зачётах. Чтобы максимально приблизиться к реальным горным условиям, часть трасс проложат на бывших городских карьерах.