Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян провел очередную встречу с журналистами

Новости Беларуси. Встречи представителей Федерации футбола нашей страны с журналистами уже стали традицией. Правда, посещаемость таких мероприятий с каждым разом становится все хуже. Вот и 30 сентября встреча первого заместителя председателя Федерации Сергея Сафарьяна проходила, можно сказать, в узком кругу, а вопросы ведь обсуждались насущные. Например, о строительстве национального футбольного стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Муссируется с вашей подачи недобросовестная информация по поводу венгерской компании. Если бы не позиция венгерских компаний и некоторых лоббирующих ее организаций, отдельных физических лиц, я думаю, у нас бы стадион уже давно строился. Как только венгерская компания проигрывает тендер, начинаются разного рода инсинуации по поводу решения тендера. Насколько я знаю, ценовое предложение венгерской компании не было лучшим. И условия, которые они предлагали, далеко не лучшие.