В преддверии матча с «Рапидом» в Лиге Европы главный тренер «Динамо-Минск» ответил на вопросы журналистов

Новости Беларуси. Минское «Динамо» свой домашний матч Лиги Европы проведет 1 октября. «бело-голубые» примут соперника из австрийского «Рапида» на стадионе в Борисове.

30 сентября главный тренер минского клуба ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вук Рашович, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

«Рапид» – качественная команда, она первая в чемпионате Австрии. Обыграла «Вильярреал» в первой игре. Мы верим в себя. Я думаю, что наша команда максимально готова к завтрашней игре, мы должны это показать на поле.