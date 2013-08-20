В Гродненской области организовали соревнования футбольных команд из исправительных учреждений. Победила команда из Волковысской колонии

Новости Беларуси. Вместо робы с личным номером, спортивная форма и бутсы. В Гродненской области организовали соревнования футбольных команд из различных исправительных учреждений региона. Осуждённые вышли на импровизированный стадион, чтобы отстоять честь своих команд в спортивном поединке.

Последние наставления тренера перед началом матча игроки слушают особенно внимательно. И дело не в том, что наставник в военной форме, а вокруг стадиона охранники на вышках. Просто футбольная команда Волковысской исправительной колонии – лидер чемпионата. И отдавать победу сопернику в финальном матче не собирается.

Идея провести чемпионат по футболу среди исправительных учреждений появилась недавно. Сначала организовали отборочные матчи внутри заведений, сформировали команды. Местом финальных игр выбрали Волковысскую колонию. Здесь строгий режим содержания заключённых, об их выезде в другое место не могло быть и речи.

Виктор Дубровка, начальник исправительной колонии №11 г. Волковыска:

Практически проводим чемпионаты по футболу между отрядами, между отделениями, у нас три отделения. Поэтому каждый, кто хорошо играет в отряде, за отряд, стремится, конечно же, попасть в эту команду, которая на более широком уровне играет.

Василий Коледа, заместитель начальника Управления по организации исполнительных процессов Управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Гродненской области:

Для того чтобы попасть в команды, одним из условий, одним из критериев отбора в команды, сборные по мини-футболу, было то, что осуждённый должен положительно характеризоваться, положительно зарекомендовать себя в учреждении, не иметь нарушений и взысканий.

Финальные матчи футболистов-заключенных получились зрелищными – и по игре, и по накалу страстей. В перерывах участников поддерживали музыканты – тоже местные.

Футбольный турнир в местах не столь отдалённых ничем не отличается от профессиональных игр. Те же правила, то же количество игроков. Единственное отличие – футбольное поле по периметру обнесено трёхметровым забором.

На этот раз кубок достался команде из Волковысской колонии. Её капитан Юрий Андруконис другого результата и не ожидал. Говорит, игроки выкладывались на все 100%. Ведь для заключённых футбол – это больше, чем игра.

Юрий Андруконис, заключённый исправительной колонии № 11 г. Волковыска:

Конечно, накапливаются с годами какие-то эмоции. А после футбола выходишь, можно сказать, как новый человек, на душе легко и спокойно. Да и здоровый образ жизни, я считаю, что это здорово.

Победа, утверждают игроки, это не повод почивать на лаврах. Уже завтра начнутся усиленные тренировки. Ведь в планах у команды пригласить в гости на товарищеский матч профессиональные клубы из высшей лиги страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.