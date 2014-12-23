В гостях у олимпийской чемпионки Аллы Цупер: возвращение в спорт, жизненные принципы и детские воспоминания

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Когда приезжаю к родителям в гости, приходит сосед и все время говорит: «А ты помнишь, когда была маленькой, со шкафа на меня спрыгивала».

Те, кто болел и переживал за Аллу Цупер на сочинской Олимпиаде, даже не догадывались, что победа и «золото» спортсменки принадлежат всем членам ее большой семьи.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Супруг меня подзадорил – опять начал тренироваться, выступать на Олимпийских играх. Тренер и родственники все мои меня поддержали. Когда я тренировалась, мы Лизу отвозили к моим родственникам в Украину (к сестре, к маме). И они смотрели, пока я тренировалась и ездила по сборам.

Малышке Лизоньке не было и года, когда ее мама вновь встала на лыжи и начала крутить пируэты. К заветной мечте Цупер шла, а точнее летела, 300 дней чистого времени, а в целом – 22 года. Вот так, материнство дает второй жизненный виток во всех направлениях. В новогоднюю ночь-2013 спортсменка загадала.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Олимпийскую медаль – нет, но загадала, чтобы все мои желания, мечты, о которых я так долго мечтала, сбылись. Благодаря семье сбылось все.

Сегодня медаль Аллы Цупер находится в Музее Олимпийской славы, а сама спортсменка – во втором декретном отпуске.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Мне кажется, что олимпийская медаль не может заменить материнского счастья, любви. Пока я на работе, но вышла в декретный отпуск. А там посмотрим.

Лизоньке к Новому году подарок уже готов.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Лиза как-то говорила, что назовет братика «Папа».

В возрасте своей дочери Цупер мечтала.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Была кукла, которая, когда ее берешь за руку, сама шла. Наверное, все детство мечтала о такой кукле.

А еще Цупер очень хотела знать, что же в мешке у фетрового Деда Мороза, который стоит под ее елкой, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Вообще, у нас на Новый год папа всегда покупал живую елку, ставил. У нас была подставка, которую включаешь, и елка крутилась и мигала. И Дед Мороз всегда стоял со Снегурочкой. Борода ватная, с мешком. Мне в детстве было интересно, что у него в мешке находится. И как-то мы с сестрой полезли, посмотрели, а там всего лишь вата.

Опустошенный Дедушка Мороз не вызвал столько негодования, сколько елка, украшенная конфетами.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Когда я была маленькой, это было еще в советское время, мама купила мандарины, конфеты (кто-то ее попросил) и спрятала от нас. Пока мама с папой были на работе, я это все нашла, съела половину мандаринов, конфет. Половину конфет на елку повесила, как раньше это было модно. Потом, когда мама пришла и увидела это все, конечно, досталось мне немного.

Вот такие сюрпризы получали родители чемпионки. Сюрприз для папы, а точнее для мужа, готовился в ручную. Папе Жене подарок готов, теперь можно и дрессурой заняться.

Как хорошо быть мамой для всей семьи.

Алла Цупер – в зените славы – переключилась на дом и семью. Она точно знает, что самое важное для женщины.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Жизненное счастье, мне кажется. Это когда семья, когда рядом дети, супруг и ты им даришь любовь, заботу.

Конечно, во всем есть формула успеха.

Алла Цупер, чемпионка Олимпийских игр по фристайлу:

Главное верить в лучшее, идти по своему пути, идти к своей цели, которую ты себе поставил.

Так что, возможно, после очередного рождения малыша в олимпийской медальной копилке национальной сборной Беларусии по фристайлу найдется место для пары тройки наград маститой мамочки.