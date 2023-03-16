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Белорус Алексей Протас снова вышел на лёд в составе «Вашингтона» в НХЛ

16 марта 2023 10:26
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Накануне состоялись очередные матчи регулярного сезона НХЛ. В одном из матчей «Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Протас снова вышел на лёд в составе «Вашингтона» в НХЛ-1

Выходил на лед и наш игрок столичной дружины Алексей Протас. Айстайм белоруса составил 14 минут и 4 секунды. За это время он отметился одним силовым приемом и нанес семь бросков по воротам соперника. Это лучший показатель среди обеих команд. Отметим, для Протаса данный матч стал вторым в сильнейшей лиге с 12 февраля.

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# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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