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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

16 марта 2023 10:20
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Белоруска Арина Соболенко успешно вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче одной четвертой землячка успешно обыграла американку Кори Гауфф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе-1

Оказать сопротивление нашей спортсменке соперница смогла только в первом сете. Но его все равно в свой актив записала белоруска со счетом 6:4. А во второй партии Гауфф не смогла противопоставить Соболенко ничего и уступила, не взяв ни одного гейма. За выход в финал Арина сыграет против греческой спортсменки Марии Саккари.

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# Теннис # Арина Соболенко # Кори Гауфф # Мария Саккари # Фотофакт

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