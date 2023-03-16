Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Арина Соболенко успешно вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В матче одной четвертой землячка успешно обыграла американку Кори Гауфф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оказать сопротивление нашей спортсменке соперница смогла только в первом сете. Но его все равно в свой актив записала белоруска со счетом 6:4. А во второй партии Гауфф не смогла противопоставить Соболенко ничего и уступила, не взяв ни одного гейма. За выход в финал Арина сыграет против греческой спортсменки Марии Саккари.