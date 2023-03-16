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Хоккейная «Юность» обыграла «Витебск» в плей-офф Кубка Президента

16 марта 2023 10:23
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Продолжаются матчи в рамках плей-офф Кубка Президента. В третий раз клюшки скрестили «Витебск» и «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейная «Юность» обыграла «Витебск» в плей-офф Кубка Президента-1

Определить сильнейшего в основное время у команд не вышло. И дружины продолжили борьбу в овертайме. Отметим, на данном этапе дополнительных периодов может быть неограниченное количество. Сейчас их понадобилось два. Победу в самой продолжительной дуэли сезона удалось одержать «Юности». Счет в серии 3:0 в пользу минчан. А во втором поединке вечера «Неман» в третий раз обыграл «Химик».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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