Хоккейная «Юность» обыграла «Витебск» в плей-офф Кубка Президента

Продолжаются матчи в рамках плей-офф Кубка Президента. В третий раз клюшки скрестили «Витебск» и «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определить сильнейшего в основное время у команд не вышло. И дружины продолжили борьбу в овертайме. Отметим, на данном этапе дополнительных периодов может быть неограниченное количество. Сейчас их понадобилось два. Победу в самой продолжительной дуэли сезона удалось одержать «Юности». Счет в серии 3:0 в пользу минчан. А во втором поединке вечера «Неман» в третий раз обыграл «Химик».