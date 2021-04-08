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В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»

08 апреля 2021 18:50
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Новости Беларуси. «Минчанка» – второй финалист чемпионата Беларуси. Столичная команда в полуфинальной серии до трех побед обыграла могилевский «Коммунальник-МГУ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»-1

После успешного выступления в российской Суперлиге – 5 место – подопечные Станислава Саликова на эмоциональном подъеме здорово провели и игру в плей-офф белорусского чемпионата. Вечером 8 апреля столичные волейболистки обыграли могилевчанок в трех партиях – 25:16, 25:13 и 25:19. Таким образом, во всей серии «Минчанка» отдала «Коммунальнику-МГУ» лишь один сет во втором матче.

В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»-4

Надежда Смирнова, игрок волейбольной команды «Минчанка»:
Была установка тренера – играть свою игру, сделать меньше ошибок, подключить больше первый темп – в принципе, нам это удалось. Но хочу отметить: у команды Могилева тоже была хорошая игра, у них была очень сложная подача, но тоже, слава богу, мы справились.

В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»-7

В матче финальной серии «Минчанка» встретится с брестской командой «Прибужье», которая в своей полуфинальной серии обыграла «Минчанку-2».

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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