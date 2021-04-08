В финале женского чемпионата Беларуси по волейболу сыграют «Минчанка» и «Прибужье»

Новости Беларуси. «Минчанка» – второй финалист чемпионата Беларуси. Столичная команда в полуфинальной серии до трех побед обыграла могилевский «Коммунальник-МГУ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После успешного выступления в российской Суперлиге – 5 место – подопечные Станислава Саликова на эмоциональном подъеме здорово провели и игру в плей-офф белорусского чемпионата. Вечером 8 апреля столичные волейболистки обыграли могилевчанок в трех партиях – 25:16, 25:13 и 25:19. Таким образом, во всей серии «Минчанка» отдала «Коммунальнику-МГУ» лишь один сет во втором матче.

Надежда Смирнова, игрок волейбольной команды «Минчанка»:

Была установка тренера – играть свою игру, сделать меньше ошибок, подключить больше первый темп – в принципе, нам это удалось. Но хочу отметить: у команды Могилева тоже была хорошая игра, у них была очень сложная подача, но тоже, слава богу, мы справились.