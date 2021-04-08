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Кубок Беларуси по футболу. В полуфинале «Шахтёр» встретится с «Ислочью», а БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ»

08 апреля 2021 17:02
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси сезона-2020/21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по футболу. В полуфинале «Шахтёр» встретится с «Ислочью», а БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ»-1

По ее итогам были сформированы следующие пары. Чемпион страны «Шахтер» сыграет против «Ислочи», а действующий обладатель Кубка БАТЭ сразится с «Торпедо-БелАЗ».

Кубок Беларуси по футболу. В полуфинале «Шахтёр» встретится с «Ислочью», а БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ»-4

Победители в парах определятся по сумме двух матчей, которые пройдут 21 апреля и 5 мая. Первые встречи в этих полуфиналах состоятся в Солигорске и Борисове. Финал сыграют в Гомеле 23 мая.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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