Кубок Беларуси по футболу. В полуфинале «Шахтёр» встретится с «Ислочью», а БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗ»

По ее итогам были сформированы следующие пары. Чемпион страны «Шахтер» сыграет против «Ислочи», а действующий обладатель Кубка БАТЭ сразится с «Торпедо-БелАЗ».

Победители в парах определятся по сумме двух матчей, которые пройдут 21 апреля и 5 мая. Первые встречи в этих полуфиналах состоятся в Солигорске и Борисове. Финал сыграют в Гомеле 23 мая.