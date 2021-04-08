Динара Алимбекова: «Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах»

В этом сезоне белоруска произвела настоящий фурор, четырежды подымаясь на пьедестал личных гонок. Теперь эта награда будет вдохновлять на новые свершения всех посетителей музея.

Динара Алимбекова, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону среди молодых спортсменов:

Это как-то может и мотивировать кого-то, и ребята, которые будут видеть его, будут понимать, что все возможно. Cвоим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах, [нужно – прим. ред.] идти дальше, вперед. Наверное, я хочу, чтобы у меня получилось смотивировать остальных.