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Динара Алимбекова: «Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах»

08 апреля 2021 16:58
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Новости Беларуси. В олимпийском музее Беларуси стало на один экспонат больше. Самую ценную личную награду в карьере передала биатлонистка Динара Алимбекова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

 Экспозицию дополнил приз, который вручается победителю общего зачета Кубка мира среди спортсменок до 25 лет.

Динара Алимбекова: «Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах»-1

В этом сезоне белоруска произвела настоящий фурор, четырежды подымаясь на пьедестал личных гонок. Теперь эта награда будет вдохновлять на новые свершения всех посетителей музея.

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Динара Алимбекова: «Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах»-4

Динара Алимбекова, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону среди молодых спортсменов:
Это как-то может и мотивировать кого-то, и ребята, которые будут видеть его, будут понимать, что все возможно. Cвоим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах, [нужно  –  прим. ред.] идти дальше, вперед. Наверное, я хочу, чтобы у меня получилось смотивировать остальных.

# Белорусские спортсмены # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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