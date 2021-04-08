Динара Алимбекова: «Своим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах»

Новости Беларуси. В олимпийском музее Беларуси стало на один экспонат больше. Самую ценную личную награду в карьере передала биатлонистка Динара Алимбекова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Экспозицию дополнил приз, который вручается победителю общего зачета Кубка мира среди спортсменок до 25 лет.
В этом сезоне белоруска произвела настоящий фурор, четырежды подымаясь на пьедестал личных гонок. Теперь эта награда будет вдохновлять на новые свершения всех посетителей музея.
Динара Алимбекова стала «Человеком года Могилёвщины». Что об этом думает сама спортсменка?
Динара Алимбекова, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону среди молодых спортсменов:
Это как-то может и мотивировать кого-то, и ребята, которые будут видеть его, будут понимать, что все возможно. Cвоим примером хочу показать, что не нужно останавливаться на неудачах, [нужно – прим. ред.] идти дальше, вперед. Наверное, я хочу, чтобы у меня получилось смотивировать остальных.