«Давно не было боёв – мало соревнований». В Стайках прошёл чемпионат Беларуси по кикбоксингу. Вот что говорят спортсмены

Новости Беларуси. Чемпионат страны по кикбоксингу завершился в «Стайках». В финальных поединках определились 46 чемпионов, причем как у взрослых, так и у юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо викторий, спортсмены бились и за путевки на чемпионат мира 2021 года, который пройдет в ноябре. Молодежь же боролась за места в выездном составе на континентальный форум, который в августе примет Венгрия. Стоит отметить, что на международные старты отправятся исключительно чемпионы Беларуси. Как, например, 15-летняя Валерия Хватик – победительница первенства Европы 2019 года. В 2021 году юная спортсменка намерена повторить успех.

Валерия Хватик, победительница первенства Беларуси по кикбоксингу среди юниоров:

Очень сильно понравился мой поединок, он был для меня важен, потому что это достаточно большой стимул для роста. В этом году я еду на Европу и хочу занят первое место.

В женском разделе чемпионата страны в весе до 60 килограммов победила Дарья Белькова, это ее пятый титул. Примечательно, что в финал турнира с завидным постоянством проходит и ее оппонентка, гомельчанка, призер чемпионата Европы Анна Шитова, но пока Дарья сильнее.

Дарья Белькова, чемпионка Беларуси по кикбоксингу:

Мне сегодня было тяжело только в той степени, что давно не было боев – мало соревнований. Прошлый год у всех вылетел из жизни, у спортсменов тем более. А так соперницу знаю давно, боксируем с ней практически каждый год. На этот год первую цель я выполнила – отобралась на чемпионат Европы. Хочу там выполнить мастера спорта, соответственно, выиграть республику по тайскому боксу и поехать на мир.