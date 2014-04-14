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Дарья Домрачева: Очень хочется надеяться, что НОК всеми своими силами поддержит новое, подрастающее поколение

14 апреля 2014 15:46
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Новости Беларуси. Триумфатор сочинских олимпийских игр Дарья Домрачева продолжает принимать заслуженные поздравления. 14 апреля Героя Беларуси чествовали в представительстве национального олимпийского комитета в Минске. Спортсменку еще раз поздравили с феноменальным результатом, показанном в России, а также поблагодарили за минуты триумфа белорусского спорта.

К слову, лучшей атлеткой столицы Домрачева признается не в первый раз. Однако, как заверила трехкратная олимпийская чемпионка, главное не сами подарки, а внимание. И нынешние экспонаты займут достойное место в ее коллекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Конечно, приятно получать разного рода награды, но очень хочется надеяться, что НОК всеми своими силами поддержит новое, подрастающее поколение, поможет молодым ребятам, спортсменам достичь подобных успехов, ну а я своим примером, конечно же, буду вдохновлять их (усмехается-прим.ред).

 

# Биатлон # Дарья Домрачева

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