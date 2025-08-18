Новости по тегу #Сергей Кот

Готов ли бизнес вкладываться в велоинфраструктуру? Как создают комфортную среду для всех в Минске? И что все-таки происходит с регистрацией транспортных средств, которые не подпадают под СПМ? Это и не только обсуждали в ток-шоу «По существу».
«Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования».
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