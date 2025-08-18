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Новости по тегу #Сергей Кот

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты
18 августа 2025 19:06

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД
18 августа 2025 18:56

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД

В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?
14 июня 2022 16:26

В Федерации гандбола подвели итоги игрового сезона. Как будут проходить игры 2022/23?