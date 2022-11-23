Главным тренером футбольного минского «Динамо» стал Вадим Скрипченко. Что о нём известно?

Новости Беларуси. Главным тренером футбольного минского «Динамо» стал Вадим Скрипченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Футбольную карьеру начинал в минском «Динамо». Также играл за БАТЭ, московское ЦСКА, «Урал», солигорский «Шахтер» и другие клубы. Скрипченко также был игроком национальной сборной Беларуси. В 2008 году завершил карьеру игрока.

В минувшем сезоне специалист руководил клубом «Минск», с которым финишировал на шестом месте в высшей лиге. Кроме того, 46-летний белорус в своей карьере возглавлял «Урал», «Анжи», «Арарат» и «Торпедо-БелАЗ». Напомним, на посту главного тренера «Динамо-МИнск» он сменил Артема Челядинского, под руководством которого команда финишировала в чемпионате на досадном четвертом месте.