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В дедлайн КХЛ минское «Динамо» подписало двух форвардов – Кирилла Воронина и Райана Спунера

26 января 2026 11:44
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Минское хоккейное «Динамо» успело подписать двух игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Главное приобретение – Райан Спунер. Нападающий уже защищал цвета «зубров» с 2020-го по 2023-й годы. За это время он сумел набрать 128 бомбардирских баллов. Это 36 шайб и 92 передачи. Нынешний сезон канадец начинал в составе «Шанхайских драконов». Но там игра не пошла и исполнитель перебрался в Европу. Также в состав белорусов вернулся Кирилл Воронин. Российский нападающий перешел из нижегородского «Торпедо». 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей Беларуси

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