В дедлайн КХЛ минское «Динамо» подписало двух форвардов – Кирилла Воронина и Райана Спунера

Минское хоккейное «Динамо» успело подписать двух игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главное приобретение – Райан Спунер. Нападающий уже защищал цвета «зубров» с 2020-го по 2023-й годы. За это время он сумел набрать 128 бомбардирских баллов. Это 36 шайб и 92 передачи. Нынешний сезон канадец начинал в составе «Шанхайских драконов». Но там игра не пошла и исполнитель перебрался в Европу. Также в состав белорусов вернулся Кирилл Воронин. Российский нападающий перешел из нижегородского «Торпедо».