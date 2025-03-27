В ЧБ по волейболу среди мужских команд определились все полуфиналисты

В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд определились все полуфиналисты, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Борисов» в решающем матче на выезде обыграл «Легион» из Обухово. Гости взяли первый сет. Но второй остался уже за хозяевами. Однако сильнее в этот день все равно были борисовчане, победив с большим запасом в двух следующих партиях – 25:16 и 25:14. В параллельной встрече «Энергия» уверенно обыграла «Западный Буг», счет 3:0. Напомним, первыми полуфиналистами стали «Шахтер» и «Столица».