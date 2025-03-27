Прямой эфир

В ЧБ по волейболу среди мужских команд определились все полуфиналисты

27 марта 2025 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд определились все полуфиналисты, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Борисов» в решающем матче на выезде обыграл «Легион» из Обухово. Гости взяли первый сет. Но второй остался уже за хозяевами. Однако сильнее в этот день все равно были борисовчане, победив с большим запасом в двух следующих партиях – 25:16 и 25:14. В параллельной встрече «Энергия» уверенно обыграла «Западный Буг», счет 3:0. Напомним, первыми полуфиналистами стали «Шахтер» и «Столица».

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Шинник» одержал волевую победу в первом матче серии плей-ин МХЛ
27 марта 2025 11:17

«Динамо-Шинник» одержал волевую победу в первом матче серии плей-ин МХЛ

ХК «Динамо-Минск» одержал победу над ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина
27 марта 2025 11:15

ХК «Динамо-Минск» одержал победу над ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина

Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2
26 марта 2025 20:11

Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2