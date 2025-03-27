«Динамо-Шинник» одержал волевую победу в первом матче серии плей-ин МХЛ

Бобруйский «Динамо-Шинник» начал борьбу за Кубок Харламова, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом поединке серии плей-ин наши парни дома в овертайме переиграли череповецкий «Алмаз» – 3:2. Счет в матче в первом периоде открыли гости, а после удвоили свое преимущество. Отыграть одну шайбу бобрам удалось лишь к концу второй 20-минутки. А в заключительном отрезке хозяева перевели встречу в овертайм, где и взяли верх – 3:2. Напомним, пропуск в сильнейший дивизион получит тот, кто одержит две победы.