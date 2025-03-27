ХК «Динамо-Минск» одержал победу над ЦСКА в первом матче Кубка Гагарина

Минское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Встреча в Минске завершилась со счетом 5:2. Вначале инициативу на себя взяли москвичи, дважды поразив ворота соперника за две с половиной минуты. Но хозяева до конца первого периода сравняли счет. Во второй 20-минутке Егор Бориков вывел минчан вперед. Точку в матче в заключительном отрезке поставил Волков, оформив дубль. Второй матч серии до четырех побед состоится 28 марта в Минске.