В Минске стартовал турнир по водному поло среди школьников Беларуси и России

В бассейне 226-й минской школы стартовал международный турнир по водному поло. В соревнованиях принимают участие восемь команд из Минска, Могилева и Витебска, а также гости из Санкт-Петербурга, Москвы и Саратова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня у нас в стране создаются все условия для качественной подготовки резерва. Столичные ребята учатся, тренируются и выступают в одной локации, и это стало возможным благодаря средним школам с бассейнами.

Состязания будут проходить четыре дня, победители станут известны в пятницу. Мужская сборная Беларуси до международного бана не раз выходила в финалы европейских и мировых турниров, девушки становились участниками клубных еврокубков.

Сергей Фролов, тренер Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

Для детского и юношеского спорта это очень большой толчок, если есть такая база, если есть спортивные классы. Они все вместе учатся, вместе тренируются, друг другу помогают. И спортивный класс сплачивает команду. На сегодняшний день у меня в спортивном классе 15 мальчиков и 14 девочек. Это полноценные две команды. И это очень хорошо.

Это первый такой международный турнир. Мы проводим его в первый раз для детей 2013 года и моложе. Стараемся, конечно, чтобы поднять уровень водного пола в Республике Беларусь. Как мы заложим эту базу детскую, так в дальнейшем мы и будем играть. Турнир пока проходит на высшем уровне. Стараемся сделать все, чтобы детям все понравилось.

В соревнованиях принимают участие как мальчики, так и девочки. Комплекты наград будут разыграны в мужском сегменте и микстах.