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В ЧБ по хоккею состоялись очередные матчи

16 октября 2024 13:37
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные спаренные матчи. В Могилеве местный клуб во второй раз уступил гостям из «Шахтера». Но нынче дело дошло до буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время завершилось вничью – 1:1. В первом периоде цель поразили гости. Под занавес второго отрезка большинство реализовали хозяева. Больше голов не было. В буллитной перестрелка фортуна была на стороне «Шахтера». Для него успех стал третьим кряду. В этот же вечер победы отпраздновали «Лида», «Локомотив» и «Славутич».

# Хоккей

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