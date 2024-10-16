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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

16 октября 2024 11:36
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Минское «Динамо» добыло волевую победу над ЦСКА на старте домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде зрители увидели только один точный бросок. Цель поразил Сэм Энас. Но после перерыва уже «армейцы» сумели выйти вперед, забросив две шайбы. В заключительном отрезке белорусы окончательно завладели инициативой. Разыгрался Вадим Шипачев, который оформил 1+2. В итоге ничья в основное время – 4:4. В овертайме Энас оформил дубль и принес «Динамо» викторию над одним из российских грандов – 5:4.

# Хоккей

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