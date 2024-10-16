Сборная Беларуси сыграла вничью с Люксембургом в Лиге наций

Хотя шансы взять три очка были. На 11-й минуте Валерий Громыко мог открывать счет, но, увы, реализовать пенальти у него не вышло. Первый гол состоялся на 54-й минуте, постарался Сергей Политевич. Однако на 78-й минуте нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш сравнял цифры. После четырех матчей наша сборная имеет шесть очков и идет на втором месте. У лидера Северной Ирландии на один балл больше. Заключительные два матча подопечные Алоса проведут в ноябре.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы должны были выигрывать эту игру, 100 %. Мне немного грустно сегодня, особенно учитывая, как мы подготовились. «Люксембург» изменил стиль игры, потому что у них выбыли три очень важных игрока. Соперники пытались играть через длинные передачи, и мы были готовы к борьбе за подбор, поэтому добавили еще одного полузащитника. В атаке мы использовали двух нападающих, чтобы победить. В последние минуты мы начали играть более нервно, но в целом второй тайм прошел так, как я хотел. Футбол – это как жизнь. Надо продолжать двигаться дальше. Это тяжело, но мы продолжим бороться, и я продолжаю гордиться своими игроками.

Два заключительных матча сборная Беларуси проведет на выезде. 15-го ноября сыграем с командой Северной Ирландии. 18-го – с Болгарией.