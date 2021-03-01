В ЧБ по хоккею определены пары первого раунда плей-офф

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею определены все пары первого раунда плей-офф. Они были сформированы по итогам вторых переходных поединков экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юности», которая выиграла гладкий сезон, в соперники достался «Брест». Он финишировал вторым во втором дивизионе. А наиболее интересной видится дуэль «Металлурга» и «Динамо-Молодечно».