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В ЧБ по хоккею определены пары первого раунда плей-офф

01 марта 2021 12:11
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею определены все пары первого раунда плей-офф. Они были сформированы по итогам вторых переходных поединков экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ЧБ по хоккею определены пары первого раунда плей-офф-1

«Юности», которая выиграла гладкий сезон, в соперники достался «Брест». Он финишировал вторым во втором дивизионе. А наиболее интересной видится дуэль «Металлурга» и «Динамо-Молодечно».

В ЧБ по хоккею определены пары первого раунда плей-офф-4

Первые матчи нокаут-раунда запланированы на 3 марта. На этой стадии борьба будет продолжаться до четырех викторий одного из оппонентов.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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