Новости Беларуси. В Бресте стартовала многодневная шоссейная велогонка. За титул «чемпиона Беларуси» среди мужчин будут бороться 40 сильнейших велогонщиков страны.

В программе «многодневки» – командные и одиночные зачеты, «заезд» на время. Общая протяженность маршрута, который спортсмены преодолеют за пять дней, – более 500 километров.

Нагрузка вполне сопоставима с признанными мировыми соревнованиями.

В стартовый день спортсмены проехали 8-километровую гонку-пролог на брестском гребном канале.

Роман Романов, чемпион Европы по велоспорту:

Любые соревнования важны по-своему, но это чемпионат страны. Проходит как подготовка, но все равно, каждый хочет стать чемпионом страны.

Брестские старты – своеобразная «проба сил» перед европейским первенством, на участие в котором белорусские спортсмены возлагают большие надежды.

Олег Логвин, старший тренер национальной команды по велосипедному спорту:

Наши ребята тоже сегодня рвутся в бой. Конечно, немножко для многих и обидно, что мы ограничиваем нашу делегацию, потому что мы все-таки настраиваемся не на спортивный туризм, просто выступление, а на какие-то серьезные результаты именно на шоссе. Я думаю, что мы должны неплохие результаты показать, и, конечно, все настраиваемся на какие-то медали.

В Бресте национальное первенство на призы «Сельской газеты» проходит уже в третий раз. Это своеобразное возрождение велотрадиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».