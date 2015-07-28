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Сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала юношеского чемпионата мира, где сыграет с Катаром

28 июля 2015 05:49
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Новости Бразилии. Гандболисты белорусской молодежки катком прошлись по своему последнему сопернику на групповой стадии чемпионата мира. Команда Олега Шарейко разгромила сверстников из Парагвая с разницей более чем в три десятка мячей – 49:16. Таким образом, белорусы финишировали в своем секстете вторыми, пропустив вперед лишь дружину Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

28 июля нашим юниорам предстоит выйти на паркет в рамках 1/8 финала. Соперник – сборная Катара.

Помимо встречи с участием сборной Беларуси обратим внимание на поединок Испании и России, хозяев чемпионата бразильцев с датчанами, а также французов с норвежцами.

# Гандбол

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