Сборная Беларуси стартует на Европейском юношеском фестивале в Тбилиси

Новости Беларуси. Еще недавно Беларусь отправляла своих спортсменов в Азербайджан, где они защищали честь страны на I Европейских играх в Баку. А 25 июля команда помоложе отправилась в Тбилиси. Через несколько часов там пройдет церемония открытия Европейского юношеского фестиваля.

Наша сборная представлена в шести из девяти видов форума: плавании, спортивной гимнастики, теннисе, легкой атлетике, велоспорте и дзюдо.

Конечно, все ожидают только самых высоких результатов от нашей молодежи. Тем не менее никакого давления на команду никто не оказывает.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси:

Вы знаете, что деток медальными планами мучить нельзя, потому что нет ничего хуже, как форсированная подготовка в таком возрасте. Главное, чтобы они выступили на те силы, которые у них есть. Подготовлены, поверьте, очень хорошо. И главное, чтобы они получили бесценный опыт участия в такого рода турнирах, проявили себя, посмотрели тренеры на то, где можно прибавить, с тем, чтобы уже в сознательном возрасте могли принести нам уже взрослые медали.

Для многих наших атлетов это первые серьезные соревнования. Тем не менее атмосфера в команде отличная. Ребята понимают, что противостоять им будут самые лучшие спортсмены, но готовы дать им бой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».