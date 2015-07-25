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Владислав Александров, двукратный чемпион мира по тайскому боксу, рассказал СТВ о своих профессиональных планах

25 июля 2015 13:47
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Новости Беларуси. Тайский бокс в Беларуси развит не хуже хоккея — с каждого международного старта белорусские бойцы привозят целую россыпь медалей. Съёмочная группа «СТВ-спорт» встретилась с одним из мастеров этого вида, который в последнее время отошёл в тень, и узнала, когда ждать громкого камбэка.

Влад Александров связан с тайским боксом вот уже 7 лет. И ни капли не жалеет о своём спортивном выборе, ведь именно муай-тай исполнил его большие мечты. 

Когда был взят высший титул, на какое-то время ринг пришлось оставить — семья была против такого травмоопасного спорта. Дабы не ссориться с родителями, боец спустился на воду — профессионально занимался греблей, даже сдал норматив мастера спорта. Но тоска по тайскому боксу оказалась сильнее — совсем скоро он вернулся в зал.

Сегодня Влад пропадает на каждодневных занятиях в обновленном тренировочном зале — возвращение в ринг дело непростое. Чтобы подготовиться к зимним соревнованиям, нужно начинать работать уже сейчас. И как бы там ни сложилось с камбэком, спортсмен уверен, что из тайского бокса он уже не уйдет никогда.

# Муай-тай # Владислав Александров

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