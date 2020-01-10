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Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены

10 января 2020 21:25
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по борьбе. Спортсмены разыгрывают награды в трех видах: греко-римской, вольной у мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены-1

10 января завершились поединки в греко-римской борьбе. В турнире принимают участие как молодые и перспективные, так и уже опытные спортсмены. Для них именно чемпионат Беларуси – отличный шанс показать себя тренерскому штабу сборной.

Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены-4

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
В некоторых весах есть приличная конкуренция, доказывают эти соревнования – напряженная борьба, очень интересные схватки. Сказать, что «выиграет этот, явный лидер» – такого нет.

Уровень у нас в некоторых весах очень приличный. В тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, где мы планируем какие-то медали, ребята подготовлены.

Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены-7

Cкоро белорусские борцы отправятся на Олимпиаду в Токио. Пока у нас есть две путевки: по одной у представителей вольной и женской борьбы. Однако увеличить количество лицензий можно будет этой весной на двух турнирах. Представлять страну на квалификационных соревнованиях будут победители родного чемпионата.

Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены-10

# Борьба # Владимир Копытов # Фотофакт

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