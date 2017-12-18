В Белорусской федерации тенниса подвели итоги спортивного года: Арина Соболенко и Егор Герасимов названы лучшими теннисистами страны

Новости Беларуси. Арина Соболенко лучшая теннисистка страны, а Егор Герасимов лучший теннисист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги спортивного года Белорусская федерация тенниса подвела 18 декабря в торжественной обстановке Национального олимпийского комитета.

Церемония прошла впервые, необходимость подобного мероприятия назрела уже давно, но заслуги наших спортсменов в этом сезоне просто не позволили руководителю федерации оставить их без внимания. Именно по инициативе Сергея Тетерина и состоялся сегодняшний праздник.

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

Главным был старт нашей женской команды. Это были матчи Кубка Федерации. Я надеялся до последнего и верил в победу, но чуть-чуть девчонкам не хватило, не получилось. Это хороший шаг и хороший задел вперёд. Сегодня ещё раз показали всем любителям тенниса, всем будущим спортсменам-теннисистам, что можно играть на таком уровне, можно играть с такой сильной командой, как Америка. Есть перспектива, есть куда двигаться и дальше работать.

Помимо лучшего теннисиста и теннисистки были названы и другие лауреаты сезона, в большинстве номинаций ожидаемо оказались участники финального успеха в Кубке Федерации: прорыв года – Вера Лапко, характер года – Александра Саснович, а ее личный наставник Евгений Светлаков назван лучшим тренером. Капитаном года стал Эдуард Дубров, а женская команда в полном составе заслуженно лучшая дружина года.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Всегда немного обидно, что был в шаге от победы и чего-то не хватило. Но уже прошло. Надо готовиться дальше уже. Через месяц будем играть с Германией. Там тоже важный момент, потому что, если мы выигрываем у Германии, мы остаёмся в 8-ке и встречаемся с теми странами, которые уже были там же. У нас появится шанс встретится с американцами, взять реванш.