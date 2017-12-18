Ирина Кривко финишировала второй в женском масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси

В женском масс-старте белоруска финишировала второй, впервые в карьере попав в призы на таком уровне. Ирина показала идеальную стрельбу на всех четырёх огневых рубежах и отстала от победительницы – француженки Жюстин Бреза – всего на 11 секунд.

Ирина Кривко, призёр этапа Кубка мира по биатлону:

Я даже и подумать не могла, что за всю мою карьеру в биатлоне, мне удастся на нём побывать не в эстафетной гонке, а именно в личной. Поэтому я рада, что ушла в число спортсменов, которые были на личных подиумах.