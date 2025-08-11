Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в заключительном поединке 17 тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в заключительном поединке 17 тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало будущему триумфу заложил Апетенок. Спустя 10 минут забили и «автозаводцы», но в собственные ворота. Перед самым антрактом Малашевич вновь огорчил жодинских поклонников. Не стало легче гостям и после перерыва. На 48 минуте Демченко делает разницу сверхкрупной. После этого игра успокоилась. Подопечные Дмитрия Молоша попытались забить хотя бы гол престижа. Но цифры больше не менялись. 4:0 – «Динамо» сильнее.

С аналогичным результатом «МЛ Витебск» нанес поражение «Арсеналу». Новичок высшей лиги продолжает уверенно возглавлять таблицу. Следом располагаются «Славия» и действующий обладатель золота.