В Беларуси прошёл чемпионат по муай тай. Главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам Михаил Степанов подвёл итоги

Как муай-тай появился в Беларуси?

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам:

Муай-тай появился в Беларуси ещё в начале 90-х годов. Все начиналось со спортивного клуба «Атлетик». Мы начинали еще с кикбоксинга. Затем у нас появились контакты с Европой, и спортсмены уже начинали выступать в профессиональных поединках. В 1992 году была создана наша федерация, которая так и называлась «Федерация кикбоксинга и тайландского бокса». После этого мы стали выезжать на официальные чемпионаты мира и Европы. На сегодняшний день очень неплохо продвинулись в этом. Наша команда уже 4 раза становилась чемпионами мира в общекомандном зачете и 5 раз - становилась чемпионами Европы в командном зачете. От года в год мы набираем новые обороты, у нас растёт новое поколение: растут спортсмены, стажёры, которые приходят на смену другим спортсменам и приносят медали нашей стране в общую копилку.

Елена, когда Вы решили, что будете спортсменкой? Что послужило тому, что Вы решили связать свою жизнь именно с этим видом спорта?

Алёна Лешкевич, трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и тайландскому боксу, мастер спорта международного класса:

Спорт всегда присутствовал в моей жизни. Я начала заниматься со школьных лет. Было просто интересно. Бойцы-друзья ходили. В детстве я всегда дружила с мальчиками. Пошла, попробовала. Начало получаться. Начала ездить на соревнования, побеждать, занимать первые места. Первое место - это приятно. Эти эмоции несравнимы ни с чем.

Андрей, в Википедии пишут, что Вы родились в Германии, а белорусский спортсмен. У Вас не только белорусские корни?

Андрей Кулебин, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и Европы по муай-тай:

Родители белорусы. Просто отец служил там и мама была с ним в тот момент. Я только родился, как в течение года мы переехали в Беларусь. Здесь я вырос.

До какого возраста на профессиональном уровне спортсмены занимаются тайским боксом?

Андрей Кулебин, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и Европы по муай-тай:

Это зависит от личности человека. Первое - это желание и мотивация на достижение результата. Второе - это здоровье. Если здоровье позволяет, то можно выступать еще очень долго.