Биатлонистку №1 в мире Дарью Домрачеву 31 марта в Минске будут встречать 2 автобуса

Радостное событие последних дней – звезда белорусского спорта Домрачева по праву стала биатлонисткой номер 1 в мире! Высшая награда - Большой хрустальный глобус - уже побывала у нее в руках. Даша подержала этот глобус и скоро привезет его в Беларусь. В начале следующей недели она прилетает в Минск. Подробности триумфа – в сюжете «Картины мира».

Трехкратная олимпийская чемпионка, белорусская «золотая» Даша — теперь еще и лучшая биатлонистка планеты. Большой хрустальный глобус — единственная награда, которой не было в копилке спортсменки. Трофей буквально ускользал из рук на протяжении трех предыдущих сезонов. И вот он, долгожданный финиш - 2015.

Путь к званию лучшей биатлонистки планеты — это тысячи километров пройденных трасс, сотни тысяч выстрелов, тренировки круглый год.

В Сочи всё получилось. И выковать свое счастье, и подарить незабываемые эмоции миллионам болельщиков. Занимая девятое место по результатам спринта, Домрачева совершила настоящий подвиг и в преследовании всех оставила позади.

Она выиграет все оставшиеся личные гонки и станет первой в истории биатлонисткой которой удалось трижды подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.. «Наша золотая Даша» - герой Беларуси. Высшую степень отличия ей присвоил президент Александр Лукашенко.

Последняя гонка была больше похожа на блокбастер: две извечные соперницы, стрельба, погоня и вечная слава, заключенная в большую хрустальную форму. За поединком Домрачевой и Макарайнен следил весь мир. И по всем законам драмы, в победителях остался только один — наша Даша. Уставшая, но крайне счастливая, она подняла над головой Большой хрустальный глобус.

Кстати, болельщики тоже внесли огромный вклад в завоевание Большого хрустального глобуса. За день до финального рывка к пьедесталу белорусская прима решила вспомнить зарю своей карьеры.. приготовилась стрелять стоя. Вот только на этом стрельбище нужно было лежа. Впрочем, любовь болельщиков помогла ей справиться с этим курьезом. «Даша, ложись», - кричали трибуны. И она услышала: солнечная улыбка и пораженные мишени приоткрыли Дарье дверь к биатлонному Олимпу.

Совсем скоро мы сможем снова увидеть Дашу на трассе. Лучшая биатлонистка планеты примет участие в гонке чемпионов в Тюмени. И без сомнения, станет украшением традиционного шоу — закрытия сезона. Домой, в Минск перед этим стартом Домрачева прилетит совсем ненадолго.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Очень много желающих поехать встречать Дашу. Это и спортивная общественность, и студенты нашего университета. Для этого мы специально заказали 2 автобуса. Во вторник, в 23.45, прилетает самолет и мы будем с нетерпением ждать Дарью.

В Минск Дарья заглянет ненадолго. Уже на днях она отправится в Тюмень, где 5 апреля состоится традиционное шоу сильнейших биатлонистов мира – Гонка чемпионов.