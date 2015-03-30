Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам

Новости России. Вратарь футбольной сборной России Игорь Акинфеев, пострадавший от прямого попадания файера во время матча с Черногорией, приступит к тренировкам во вторник, 31 марта.



На первой минуте встречи отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года между сборными Черногории и России, которая состоялась 27 марта на стадионе черногорской Подгорицы, в Акинфеева с трибуны была брошена петарда. «Огненный снаряд» попал спортсмену прямо в голову. Несколько минут вратарь лежал на газоне, не шевелясь.







В результате голкипера, получившего ожог шеи и сотрясение мозга, госпитализировали. Он покинул поле на носилках.

Через некоторое время по решению арбитра матч был возобновлен, но из-за поведения черногорских болельщиков встречу все-таки не удалось доиграть. На стадионе обстановка накалилась настолько, что было принято окончательное решение: матч не продолжать.





Как рассказал врач ЦСКА, в настоящий момент Акинфеев восстанавливается от травмы дома.



Александр Ярдошвили, врач ЦСКА (в интервью ТАСС):

Сейчас Игорь находится дома, отдыхает, восстанавливается от травмы, полученной во время матча с черногорцами. Его восстановление контролируется врачами. Пока все идет по плану. Надеемся, что к тренировкам он сможет приступить в ближайшее время.

На бросившего файер в Игоря Акинфеева черногорского фаната завели дело. Жителя Подгорицы Луку Лазаревича обвиняют в агрессивном поведении во время матча. 25-летний болельщик попросил прощения у пострадавшего игрока, его команды, сборной Черногории, а также у всей страны.







Лука Лазаревич, болельщик сборной Черногории:

После начала матча кто-то зажег и уронил файер, он упал рядом с моей левой ногой. Чтобы он не обжег ни меня, ни тех, кто находился рядом, я инстинктивно отбросил его в сторону поля. Если бы я мог спуститься на поле, то оказал бы первую помощь.

Позже, уже придя в себя, Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку и подтвердил, что чувствует себя нормально.



Игорь Акинфеев, вратарь футбольной сборной России:

Хочу сказать спасибо всем, кто за меня переживал. Чувствую себя сейчас нормально. Оказалось, к сожалению, что в футболе бывает и такое. Надеюсь, никогда ничего подобного ни в Черногории, ни в какой другой стране мира не повторится.







По мнению бывшего игрока московского «Спартака», произошедшее на поле в пятницу – хулиганство, которое нужно публично наказывать и пресекать, так как вратарь сборной России мог бы остаться инвалидом.

Валерий Рейнгольд, бывший игрок московского «Спартака» (в интервью LifeNews):

Здесь пострадал Игорь Акинфеев, это вообще чистой воды хулиганство! То, что случилось, для меня это просто шок. Я такого в жизни не видел! Я видел хулиганство в России и на полях Европы, и там кидали файеры, но чтобы попасть игроку, который готовился к игре и даже не ожидал удара! Они вообще могли сделать его инвалидом. Это дикие люди, джунгли! А если второй раз кувалду бросят?! Дело в том, что такие клубы и команды наказывать надо сиюминутно, не надо никаких заседаний!





УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футбольной ассоциации Черногории в связи с выходками фанатов на матче Евро-2016 со сборной России.





Напомним, Игорь Акинфеев неоднократно становился объектом нападок неадекватных фанатов. Так, в июне 2014-го, вратаря ослепили лазерной указкой во время голевой атаки Алжира.