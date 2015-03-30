Прямой эфир

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам

30 марта 2015 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вратарь футбольной сборной России Игорь Акинфеев, пострадавший от прямого попадания файера во время матча с Черногорией, приступит к тренировкам во вторник, 31 марта.

На первой минуте встречи отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года между сборными Черногории и России, которая состоялась 27 марта на стадионе черногорской Подгорицы, в Акинфеева с трибуны была брошена петарда. «Огненный снаряд» попал спортсмену прямо в голову. Несколько минут вратарь лежал на газоне, не шевелясь.



В результате голкипера, получившего ожог шеи и сотрясение мозга, госпитализировали. Он покинул поле на носилках.

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам-1

Через некоторое время по решению арбитра матч был возобновлен, но из-за поведения черногорских болельщиков встречу все-таки не удалось доиграть. На стадионе обстановка накалилась настолько, что было принято окончательное решение: матч не продолжать.

Как рассказал врач ЦСКА, в настоящий момент Акинфеев восстанавливается от травмы дома.

Александр Ярдошвили, врач ЦСКА (в интервью ТАСС):
Сейчас Игорь находится дома, отдыхает, восстанавливается от травмы, полученной во время матча с черногорцами. Его восстановление контролируется врачами. Пока все идет по плану. Надеемся, что к тренировкам он сможет приступить в ближайшее время.

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам-4

На бросившего файер в Игоря Акинфеева черногорского фаната завели дело. Жителя Подгорицы Луку Лазаревича обвиняют в агрессивном поведении во время матча. 25-летний болельщик попросил прощения у пострадавшего игрока, его команды, сборной Черногории, а также у всей страны.



Лука Лазаревич, болельщик сборной Черногории:
После начала матча кто-то зажег и уронил файер, он упал рядом с моей левой ногой. Чтобы он не обжег ни меня, ни тех, кто находился рядом, я инстинктивно отбросил его в сторону поля. Если бы я мог спуститься на поле, то оказал бы первую помощь.

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам-6

Позже, уже придя в себя, Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку и подтвердил, что чувствует себя нормально.

Игорь Акинфеев, вратарь футбольной сборной России:
Хочу сказать спасибо всем, кто за меня переживал. Чувствую себя сейчас нормально. Оказалось, к сожалению, что в футболе бывает и такое. Надеюсь, никогда ничего подобного ни в Черногории, ни в какой другой стране мира не повторится.



По мнению бывшего игрока московского «Спартака», произошедшее на поле в пятницу – хулиганство, которое нужно публично наказывать и пресекать, так как вратарь сборной России мог бы остаться инвалидом.

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам-8

Валерий Рейнгольд, бывший игрок московского «Спартака» (в интервью LifeNews):
Здесь пострадал Игорь Акинфеев, это вообще чистой воды хулиганство! То, что случилось, для меня это просто шок. Я такого в жизни не видел! Я видел хулиганство в России и на полях Европы, и там кидали файеры, но чтобы попасть игроку, который готовился к игре и даже не ожидал удара! Они вообще могли сделать его инвалидом. Это дикие люди, джунгли! А если второй раз кувалду бросят?! Дело в том, что такие клубы и команды наказывать надо сиюминутно, не надо никаких заседаний!

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футбольной ассоциации Черногории в связи с выходками фанатов на матче Евро-2016 со сборной России.

Раненный петардой вратарь сборной России Игорь Акинфеев возвращается к тренировкам-11



Напомним, Игорь Акинфеев неоднократно становился объектом нападок неадекватных фанатов. Так, в июне 2014-го, вратаря ослепили лазерной указкой во время голевой атаки Алжира.

О пользе травм, о болельщиках и культуре боления в России Игорь Акинфеев – из первых уст – здесь: Скажу парадоксальную вещь: в травмах есть и свои плюсы.

Фото к материалу: Savo Prelevic / AFP, Risto Bozovic / AP

# Футбол # Фотофакт # Игорь Акинфеев

Другие новости рубрики

Все новости
Минимото в Беларуси: Евгений Миронов в 6 лет - уже водитель!
30 марта 2015 11:27

Минимото в Беларуси: Евгений Миронов в 6 лет - уже водитель!

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и группой «LITESOUND»
30 марта 2015 10:20

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и группой «LITESOUND»

Первый белорус, завоевавший медаль на ЧМ по лыжным гонкам, участник Полярных Олимпиад Леонид Корнеенко
30 марта 2015 08:06

Первый белорус, завоевавший медаль на ЧМ по лыжным гонкам, участник Полярных Олимпиад Леонид Корнеенко