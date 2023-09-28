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В Беларуси пройдут соревнования по бадминтону «Минская осень»

28 сентября 2023 14:40
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В преддверии чемпионата Беларуси по бадминтону в нашей столице проходят традиционные соревнования «Минская осень», где за награды спорят 80 спортсменов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси пройдут соревнования по бадминтону «Минская осень»-1

В программе второго соревновательного дня значилось личное первенство как у мужчин, так и у женщин. На турнире представлены и юноши. Участники проходили по сетке вплоть до финалов. Главный старт намечен на 30 сентября.

В Беларуси пройдут соревнования по бадминтону «Минская осень»-4

Алексей Конах, главный тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Это лучшие спортсмены со всей республики. Все области представлены на этих соревнованиях. Здесь, становясь первым, будешь биться на чемпионате Республики Беларусь под хорошим номером. 26 февраля Международная федерация прислала письмо, что мы будем допускаться, наши спортсмены Республики Беларусь и Российской Федерации будут допущены к международным соревнованиям. Очень тяжело будет отобраться на Олимпиаду, потому что отбор на Олимпиаду строится по рейтингу: это 10 сильнейших турниров. И чтобы именно на них участвовать, нужен хороший рейтинг.

В Беларуси пройдут соревнования по бадминтону «Минская осень»-7

Данный турнир является рейтинговым для всех возрастных категорий, ну а для некоторых это возможность проявить себя и попасть в поле зрения тренеров национальной команды.

# Спортивные соревнования # Алексей Конах # Фотофакт

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