Егор Герасимов обыграл ещё одного теннисиста из топ-100 и вышел в 1/8 турнира в Казахстане

Наш спортсмен все еще громит фаворитов. В 1/16 финала он не оставил шансов представителю Испании Бернабе Сапата-Миральесу. Счет – 7:6, 6:3. Отметим, что это уже третий представитель топ-100, который пострадал от ракетки Герасимова. А он располагается только в 7-й сотне. Следующий оппонент еще более грозный. Это чех Иржи Легечка – 29-я ракетка мира.