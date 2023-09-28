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Егор Герасимов обыграл ещё одного теннисиста из топ-100 и вышел в 1/8 турнира в Казахстане

28 сентября 2023 11:43
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Егор Герасимов продолжает будоражить теннисный мир. Белорус вышел уже во второй круг состязаний в Казахстане категории 250, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов обыграл ещё одного теннисиста из топ-100 и вышел в 1/8 турнира в Казахстане-1

Наш спортсмен все еще громит фаворитов. В 1/16 финала он не оставил шансов представителю Испании Бернабе Сапата-Миральесу. Счет – 7:6, 6:3. Отметим, что это уже третий представитель топ-100, который пострадал от ракетки Герасимова. А он располагается только в 7-й сотне. Следующий оппонент еще более грозный. Это чех Иржи Легечка – 29-я ракетка мира.

# Теннис # Фотофакт

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