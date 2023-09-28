Прямой эфир

«Калгари» с Ильёй Соловьёвым обыграли «Виннипег» в выставочном поединке НХЛ

28 сентября 2023 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны очередные выставочные противостояния. В форме «Калгари» был замечен один белорус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» с Ильёй Соловьёвым обыграли «Виннипег» в выставочном поединке НХЛ-1

Илья Соловьев начал матч в третьем звене, провел на льду 15 минут и 53 секунды, дважды угрожал неприятельским воротам и получил «0» в графу полезности. А «Флеймс» победили «Виннипег» – 3:2 по буллитам. Егор Шарангович из «Калгари», а также Дмитрий Кузьмин из противоборствующего клуба в заявку не попали. Сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неман» обыграл «Шахтёр» в перенесённом матче ЧБ по футболу
28 сентября 2023 11:57

«Неман» обыграл «Шахтёр» в перенесённом матче ЧБ по футболу

Егор Герасимов обыграл ещё одного теннисиста из топ-100 и вышел в 1/8 турнира в Казахстане
28 сентября 2023 11:43

Егор Герасимов обыграл ещё одного теннисиста из топ-100 и вышел в 1/8 турнира в Казахстане

Результаты матчей ЧБ по хоккею – в борьбу вступили лидеры турнирной таблицы
27 сентября 2023 21:11

Результаты матчей ЧБ по хоккею – в борьбу вступили лидеры турнирной таблицы