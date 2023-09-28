«Калгари» с Ильёй Соловьёвым обыграли «Виннипег» в выставочном поединке НХЛ

В Национальной хоккейной лиге этой ночью были сыграны очередные выставочные противостояния. В форме «Калгари» был замечен один белорус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Соловьев начал матч в третьем звене, провел на льду 15 минут и 53 секунды, дважды угрожал неприятельским воротам и получил «0» в графу полезности. А «Флеймс» победили «Виннипег» – 3:2 по буллитам. Егор Шарангович из «Калгари», а также Дмитрий Кузьмин из противоборствующего клуба в заявку не попали. Сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 11 октября.