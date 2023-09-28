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«Неман» обыграл «Шахтёр» в перенесённом матче ЧБ по футболу

28 сентября 2023 11:57
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Гродненский «Неман» победил солигорский «Шахтер» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обе дружины выдали качественную игру.

«Неман» обыграл «Шахтёр» в перенесённом матче ЧБ по футболу-1

Счет открыли хозяева, однако долго радоваться им не пришлось. Спустя всего 120 секунд паритет был восстановлен, дальше в атаку пошел претендент на золото. Старания воплотились в два мяча. Казалось, это финал. Но «Шахтер» нашел в себе силы забить еще один гол. Как и в первый раз, ответил «Неман» молниеносно в следующей же атаке. А затем и поставил победную точку – 5:2. Теперь отставание гродненского клуба от лидера, минского «Динамо», составляет только три очка. А играть еще восемь туров.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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