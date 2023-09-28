«Неман» обыграл «Шахтёр» в перенесённом матче ЧБ по футболу

Счет открыли хозяева, однако долго радоваться им не пришлось. Спустя всего 120 секунд паритет был восстановлен, дальше в атаку пошел претендент на золото. Старания воплотились в два мяча. Казалось, это финал. Но «Шахтер» нашел в себе силы забить еще один гол. Как и в первый раз, ответил «Неман» молниеносно в следующей же атаке. А затем и поставил победную точку – 5:2. Теперь отставание гродненского клуба от лидера, минского «Динамо», составляет только три очка. А играть еще восемь туров.